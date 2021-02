Caso Schwazer | Mei | “Ordinanza giudice? Non si può non tenerne conto”

(Di lunedì 22 febbraio 2021) “Non entro troppo nel merito, ci sono delle cose che avranno sviluppi. C’è un’di undella Repubblica che oltre ad archiviare la posizione diha considerazioni gravi nei confronti di altre entità. Sono 87 pagine e contro abbiamo un comunicato di poche righe (il commento della Wada, ndr). E’ un’indagine durata quattro anni, è ovvio che dobbiamo tenere”. Sono queste le parole di Stefano Mei, presidente della FIDAL, che ha commentato la decisione del Tribunale di Bolzano di archiviare il processo contro Alex. “Non ho in mano tutta la motivazione, so qualcosa dalle anticipazioni. Ma la giustizia è una cosa seria, non possiamo non teneredell’di un“, ha aggiunto Mei ai microfoni di Radio ...

... poi si è sfogato tramite i suoi profili social ufficiali dopo la pioggia d insulti che gli sono piovuti addosso in questi giorni a seguito dalla scabrosa vicenda Alex. Atletica Tamberi a 2.doping urine alterate, ilnasce nel 2016 Il caos in questione nasce il primo gennaio 2016, quando a seguito di un controllo il tribunale di arbitrato sportivo aveva condannato il ...“Non entro troppo nel merito, ci sono delle cose che avranno sviluppi. C’è un’ordinanza di un giudice della Repubblica che oltre ad archiviare la posizione di Schwazer ha considerazioni gravi nei ...Per Gimbo sei salti senza errori: 2,16, 2.20, 2.26, 2.30, 2.33 e 2,35. In quest’ultimo sfoga tutta la rabbia accumulata in questi giorni per gli insulti ricevuti per il caso Schwazer. "Ne ho sentite ...