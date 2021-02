Al via in Emilia-Romagna corso per la gestione dei Bed & Breakfast (Di lunedì 22 febbraio 2021) RAVENNA – Il Centro di promozione culturale Primola di Alfonsine, nel ravennate, in collaborazione con il Centro Primola regionale, organizzano, nei mesi di marzo, aprile e maggio un nuovo corso sull’apertura e gestione di Bed and Breakfast e di altre strutture alternative nel contesto turistico territoriale, della durata di 18 ore. Leggi su dire (Di lunedì 22 febbraio 2021) RAVENNA – Il Centro di promozione culturale Primola di Alfonsine, nel ravennate, in collaborazione con il Centro Primola regionale, organizzano, nei mesi di marzo, aprile e maggio un nuovo corso sull’apertura e gestione di Bed and Breakfast e di altre strutture alternative nel contesto turistico territoriale, della durata di 18 ore.

GiulioCentemero : C’è un sistema #Palmara ma anche un sistema #ReggioEmilia ???? il procuratore di Reggio Emilia può dare il via al ter… - RegioneER : #VaccinoAntiCovid Accordo con @RegioneER: in Emilia-Romagna in campo anche i medici di medicina generale. Da lunedì… - WRicciardi : Coronavirus, Rt a 1,05 in Emilia-Romagna: verso l'arancione. E Bonaccini sdogana il lockdown - ENRICO27218318 : RT @GiulioCentemero: C’è un sistema #Palmara ma anche un sistema #ReggioEmilia ???? il procuratore di Reggio Emilia può dare il via al terrem… - infoitsalute : Vaccino insegnanti e disabili Emilia Romagna: al via le prenotazioni, ecco come fare -

Ultime Notizie dalla rete : via Emilia Covid in Emilia - Romagna, picco contagia San Benedetto Val di Sambro Da giorni alcune frazioni erano sorvegliate speciali per via di picchi nei contagi di coronavirus, ...state assunte ieri sera dal sindaco Alessandro Santoni dopo una lunga riunione con Regione Emilia - ...

Covid, iniziato il Consiglio dei ministri "In via strutturale, lo stesso provvedimento che introduce restrizioni per il Paese e poi ... Il tutto in un'Italia che oggi ha visto entrare in vigore la zona arancione in Campania, Emilia Romagna e ...

In piazza per manifestare e chiedere una via Emilia più sicura. VIDEO Reggionline Muore a 41 anni, Luzzara piange Sonia Ferrari Luzzara (Reggio Emilia), 22 febbraio 2021 - Le comunità di Luzzara e di Suzzara piangono la prematura scomparsa di Sonia Ferrari, 41 anni, operatrice dell’azienda sociosanitaria territoriale di Mantov ...

Variante inglese, il comune del Bolognese che rischia la zona rossa: scuole chiuse e tamponi a tappeto C'è il rischio di una zona rossa sull'Appennino bolognese. Da giorni alcune frazioni erano sorvegliate speciali per via di picchi nei contagi di coronavirus, ma da oggi nel comune ...

Da giorni alcune frazioni erano sorvegliate speciali perdi picchi nei contagi di coronavirus, ...state assunte ieri sera dal sindaco Alessandro Santoni dopo una lunga riunione con Regione- ..."Instrutturale, lo stesso provvedimento che introduce restrizioni per il Paese e poi ... Il tutto in un'Italia che oggi ha visto entrare in vigore la zona arancione in Campania,Romagna e ...Luzzara (Reggio Emilia), 22 febbraio 2021 - Le comunità di Luzzara e di Suzzara piangono la prematura scomparsa di Sonia Ferrari, 41 anni, operatrice dell’azienda sociosanitaria territoriale di Mantov ...C'è il rischio di una zona rossa sull'Appennino bolognese. Da giorni alcune frazioni erano sorvegliate speciali per via di picchi nei contagi di coronavirus, ma da oggi nel comune ...