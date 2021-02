Variante inglese, il Cnr: “Nel centro Italia è già presente nel 40-50% dei casi. Senza misure in un mese e mezzo sostituirà il ceppo standard” (Di domenica 21 febbraio 2021) Per contrastare la Variante inglese del coronavirus, il 39% più contagiosa del ceppo di Wuhan e quindi più pericolosa per l’impatto che può avere sugli ospedali, servono nuove restrizioni. Dopo l’appello lanciato nei giorni scorsi dall’Istituto superiore di sanità, a dirlo ora è un nuovo studio del Consiglio superiore delle ricerche. “Nelle Regioni dove si è registrato un rapido aumento dei casi come Abruzzo, Marche, Toscana e Umbria, oltre che nelle Province autonome di Trento e Bolzano, le varianti di Sars-Cov-2 sarebbero, secondo le simulazioni sull’andamento dei ricoverati, già tra il 40 e il 50% del totale dei positivi“, spiega il fisico Corrado Spinella, direttore del Dipartimento di Scienze fisiche e tecnologie della materia del Cnr. Le simulazioni dicono che in Abruzzo, “se non dovessero esserci ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 febbraio 2021) Per contrastare ladel coronavirus, il 39% più contagiosa deldi Wuhan e quindi più pericolosa per l’impatto che può avere sugli ospedali, servono nuove restrizioni. Dopo l’appello lanciato nei giorni scorsi dall’Istituto superiore di sanità, a dirlo ora è un nuovo studio del Consiglio superiore delle ricerche. “Nelle Regioni dove si è registrato un rapido aumento deicome Abruzzo, Marche, Toscana e Umbria, oltre che nelle Province autonome di Trento e Bolzano, le varianti di Sars-Cov-2 sarebbero, secondo le simulazioni sull’andamento dei ricoverati, già tra il 40 e il 50% del totale dei positivi“, spiega il fisico Corrado Spinella, direttore del Dipartimento di Scienze fisiche e tecnologie della materia del Cnr. Le simulazioni dicono che in Abruzzo, “se non dovessero esserci ...

