Roma, primo passo falso con una ‘piccola’. Le due punte non bastano (Di lunedì 22 febbraio 2021) E alla fine il primo passo falso arrivò. La Roma per la prima volta in campionato perde punti contro una squadra della parte destra della classifica e perde l’occasione di portarsi a -3 dal Milan, ad una settimana dallo scontro diretto. Sogno secondo posto allontanato, o al massimo rinviato. Perché la Roma di Paulo Fonseca – dopo lo 0-0 contro il Benevento – vuole sfatare il tabù degli scontri diretti (in realtà già sfatato contro l’Hellas Verona). Al Vigorito il canovaccio della partita offre un copione radicalmente diverso al match di andata. All’Olimpico il Benevento lasciò praterie di campo alle spalle della linea difensiva. Tra le mura casalinghe, la squadra di Inzaghi chiude i corridoi centrali e lascia il solo Lapadula a guerreggiare sul fronte d’attacco. La Roma non è mai ... Leggi su sportface (Di lunedì 22 febbraio 2021) E alla fine ilarrivò. Laper la prima volta in campionato perde punti contro una squadra della parte destra della classifica e perde l’occasione di portarsi a -3 dal Milan, ad una settimana dallo scontro diretto. Sogno secondo posto allontanato, o al massimo rinviato. Perché ladi Paulo Fonseca – dopo lo 0-0 contro il Benevento – vuole sfatare il tabù degli scontri diretti (in realtà già sfatato contro l’Hellas Verona). Al Vigorito il canovaccio della partita offre un copione radicalmente diverso al match di andata. All’Olimpico il Benevento lasciò praterie di campo alle spalle della linea difensiva. Tra le mura casalinghe, la squadra di Inzaghi chiude i corridoi centrali e lascia il solo Lapadula a guerreggiare sul fronte d’attacco. Lanon è mai ...

