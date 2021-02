Pecoraro | «Audio di Orsato in Inter-Juve? Dissero che non conoscevo il regolamento»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 21 febbraio 2021) L’ex procuratore della FIGC Giuseppeha rilasciato un’vista a Corriere dello Sport in cui lancia della accuse verso i mondo del calcio L’ex procuratore della FIGC Giuseppeha rilasciato un’vista a Corriere dello Sport in cui lancia delle accuse verso i mondo del calcio. Le sue parole PROBLEMI – «Non è stato fatto nulla, nonostante le nostre sollecitazioni, su tre argomenti portanti quali i problemi di bilancio dei club, le scommesse e le plusvalenze. Manca la volontà di andare fino in fondo. Inoltre mi sarei aspettato di ascoltare una presa di posizione sulla questione dell’esame di italiano di Suarez». LAVORO SVOLTO – «La procura federale in tre anni ha svolto un grande lavoro, secondo me. Soprattutto siamo andati a vedere i bilanci delle squadre. Consideravamo un inganno nei confronti sia ...