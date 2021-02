TV7Benevento : Milleproroghe: Meloni, 'da Fdi unico no a proroga 'svuota carceri' mascherato'... - Agenparl : MILLEPROROGHE, #Meloni: FDI UNICO PARTITO A VOTARE CONTRO PROROGA “SVUOTA-CARCERI” MASCHERATO -… -

Ultime Notizie dalla rete : Milleproroghe Meloni

Affaritaliani.it

Poi, il 31 dicembre, il Cdm ha approvato il cosiddetto decreto "" che, all'articolo 19,... Tuona Giorgia(FdI): 'Disastri, ritardi, fallimenti, gestione imbarazzante e vergognosa dei ...Nel decretoinoltre è confluito attraverso un emendamento del governo il decreto ... Una norma questa sulle carceri contestata da Giorgia, Fdi. Riuscirà la nuova maggioranza a ...Roma, 21 feb. (Adnkronos) – “Conte e Bonafede non sono più al governo, sono arrivati Draghi e Cartabia ma per il momento sulla giustizia sembra non cambiare nulla. Nel corso dell’esame alla Camera del ...C’è chi giura che Domenico Arcuri stia preparando gli “scatoloni”. Il commissario per l’emergenza Coronavirus, appare più consapevole che la ...