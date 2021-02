IN SVEZIA BANDITE LE MASCHERINE IN ALCUNE CITTÀ (Di domenica 21 febbraio 2021) I funzionari del comune di Halmstad, in SVEZIA, hanno recentemente costretto un insegnante a togliersi la mascherina e vietato l’uso di maschere e tutti i tipi di DPI nelle scuole. Il comune ha affermato che non c’erano prove scientifiche per indossare maschere, citando l’agenzia di sanità pubblica svedese. A quel tempo, le linee guida dell’agenzia affermavano che c’erano ” grandi proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di domenica 21 febbraio 2021) I funzionari del comune di Halmstad, in, hanno recentemente costretto un insegnante a togliersi la mascherina e vietato l’uso di maschere e tutti i tipi di DPI nelle scuole. Il comune ha affermato che non c’erano prove scientifiche per indossare maschere, citando l’agenzia di sanità pubblica svedese. A quel tempo, le linee guida dell’agenzia affermavano che c’erano ” grandi proviene da Database Italia.

