I risultati di Serie B, 24ª giornata: il Lecce vince in rimonta, la classifica

Tutti i risultati della 24ª giornata del campionato di Serie B, tantissime emozioni. Nel primo match il Frosinone non è andato oltre il pareggio contro il Pescara, colpo grosso della Salernitana che ha avuto la meglio dell'Ascoli. Blitz anche di Cremonese e Reggiana rispettivamente contro Brescia e Cittadella. Gol e spettacolo tra Vicenza e Spal, finisce 2-2. Vittoria con il brivido per il Venezia contro l'Entella. Un gol di Balotelli permette al Monza di vincere contro il Chievo, solo un pareggio per l'Empoli contro il Pisa. La Reggina ottiene tre punti con il minimo sforzo contro il Pordenone, nell'ultimo match vittoria in rimonta del Lecce, delusione per il Cosenza. 

VENERDI' 19 FEBBRAIO 
ore 21:00 
Frosinone-Pescara 0-0 

SABATO 20 FEBBRAIO

