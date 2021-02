Derby, Milan-Inter 0-1: secondo tempo in corso | LIVE NEWS (Di domenica 21 febbraio 2021) In corso Milan-Inter, il Derby di Milano: gara valida per la 23^ giornata di Serie A. Segui con noi la diretta testuale del match Derby, Milan-Inter 0-1: secondo tempo in corso LIVE NEWS Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di domenica 21 febbraio 2021) In, ildio: gara valida per la 23^ giornata di Serie A. Segui con noi la diretta testuale del match0-1:inPianeta

AntoVitiello : La Curva Sud del #Milan per incitare la squadra in vista del #derby di domani @MilanNewsit - DiMarzio : #Milan, si ferma #Mandzukic: per lui niente derby - SkySport : Milan, Kessié: 'Il derby lo vinciamo noi e torniamo in testa alla classifica' - giornali_it : Derby Milan - Inter: migliaia di tifosi accalcati fuori dallo Stadio di San Siro #21febbraio #TgENotiziariOnline… - Frances01719412 : RT @Fra_tante3: Migliaia di tifosi di Milan e Inter allo stadio Meazza prima del derby violano le regole anti-Covid ???????????? -