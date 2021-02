Ultime Notizie Roma del 20-02-2021 ore 10:10 (Di sabato 20 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio Campania Emilia Romagna e Molise sono nuove zone arancioni 8 in tutte le regioni arancioni in Italia oggi vertice tra i governatori delle regioni in vista del prossimo dpcm che scadrà il 5 marzo il nuovo esecutivo guidato da Mario Draghi Sembra convinto confermare lo stop agli spostamenti tra regioni provvedimento che scadrà giovedì 25 febbraio di fronte l’aumentare delle reti e dei casi l’istituto superiore di sanità chiede una drastica riduzione delle interazioni fisiche e della mobilità è fondamentale rimanere a casa il più possibile dicono niente giochi di Tokyo Alex Schwazer non potrà gareggiare fino al 2024 anno in cui scadrà la sua squalifica per doping a sottolinearlo con un.comeuro da atleti xelexia federazione Mondiale della disciplina regina delle ... Leggi su romadailynews (Di sabato 20 febbraio 2021)dailynews radiogiornale informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio Campania Emiliagna e Molise sono nuove zone arancioni 8 in tutte le regioni arancioni in Italia oggi vertice tra i governatori delle regioni in vista del prossimo dpcm che scadrà il 5 marzo il nuovo esecutivo guidato da Mario Draghi Sembra convinto confermare lo stop agli spostamenti tra regioni provvedimento che scadrà giovedì 25 febbraio di fronte l’aumentare delle reti e dei casi l’istituto superiore di sanità chiede una drastica riduzione delle interazioni fisiche e della mobilità è fondamentale rimanere a casa il più possibile dicono niente giochi di Tokyo Alex Schwazer non potrà gareggiare fino al 2024 anno in cui scadrà la sua squalifica per doping a sottolinearlo con un.comeuro da atleti xelexia federazione Mondiale della disciplina regina delle ...

