«Tutta Italia zona arancione»: l’ipotesi dal 25 febbraio (Di sabato 20 febbraio 2021) «Italia in fascia arancione per qualche settimana in modo da arginare le varianti». È l’ipotesi al vaglio in vista della data del 25 febbraio, giorno in cui scade il divieto di spostamento tra le regioni e il nuovo governo guidato da Mario Draghi dovrà decidere quale provvedimento attuare: una proroga o un’inversione di rotta? Leggi su vanityfair (Di sabato 20 febbraio 2021) «Italia in fascia arancione per qualche settimana in modo da arginare le varianti». È l’ipotesi al vaglio in vista della data del 25 febbraio, giorno in cui scade il divieto di spostamento tra le regioni e il nuovo governo guidato da Mario Draghi dovrà decidere quale provvedimento attuare: una proroga o un’inversione di rotta?

