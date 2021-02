Serie C, il punto sulla lotta salvezza nei tre gironi (Di sabato 20 febbraio 2021) Focus sulla lotta salvezza nei tre gironi di Serie C: le squadre che rischiano la retrocessione diretta, quelle che puntano ai playout e quelle attualmente salve, ma comunque in pericolo. La lotta salvezza nei tre gironi di Serie C è più accesa che mai. Eccezion fatta per il girone B che sembra avere già la sua “retrocessa diretta” in Serie D (l’Arezzo), negli altri due, quelli A e C, il discorso permanenza in Lega Pro è ancora apertissimo. Senza dilungarci ulteriormente andiamo quindi a vedere nel dettaglio la situazione in fondo alla classifica nei tre raggruppamenti del terzo livello del calcio italiano. Serie C – Girone A La lotta salvezza nel girone A ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 20 febbraio 2021) Focusnei trediC: le squadre che rischiano la retrocessione diretta, quelle che puntano ai playout e quelle attualmente salve, ma comunque in pericolo. Lanei trediC è più accesa che mai. Eccezion fatta per il girone B che sembra avere già la sua “retrocessa diretta” inD (l’Arezzo), negli altri due, quelli A e C, il discorso permanenza in Lega Pro è ancora apertissimo. Senza dilungarci ulteriormente andiamo quindi a vedere nel dettaglio la situazione in fondo alla classifica nei tre raggruppamenti del terzo livello del calcio italiano.C – Girone A Lanel girone A ...

