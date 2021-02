Scatto | dunque sono Il trionfo dell’immagine nella «photo society»

(Di sabato 20 febbraio 2021) Selfie, video e ritratti catturano le nostre emozioni e ci permettono di riviverle. Il ricordo e la sua condivisione ci fanno sentire vivi e protagonisti. Una metamorfosi sociale che ha trasformato il modo in cui comunichiamo. Viaggio negli occhi dei prossimi smartphone che hanno obiettivi così potenti da fare concorrenza alle fotocamere dei professionisti. Durante il 2021 l'umanità scatterà circa 1.440 miliardi di foto, ancora poche rispetto al 2022, quando saranno almeno 1.560 miliardi. Contando quelle che non abbiamo cancellato dagli anni passati, ne conserveremo in tutto 8.300 miliardi, una spropositata enciclopedia globale dei ricordi: paesaggi e intimità, ricorrenze e altri appunti visivi. La stima è della piattaforma di archiviazione di immagini Mylio, che rileva anche una tendenza evidente, una vittoria schiacciante: nel 91 per cento dei casi, l'origine di questi frammenti di ...

