Roma, paura su un tram a piazza Vittorio: immigrato crea il panico con un bastone di ferro (Di sabato 20 febbraio 2021) Minuti interminabili di terrore. Ancora una volta a bordo di un mezzo pubblico a Roma. Un immigrato somalo di 23 anni ha creato il panico su un tram a piazza Vittorio. Era in piedi, con il volto coperto da un indumento. Tra le mani aveva un bastone di ferro e un estintore, Minacciava i passeggeri e – come poi raccontato da loro – urlava "Allah akbar". Qualcuno ha avvertito il 112 e sono sopraggiunti i poliziotti del commissariato Esquilino e Viminale che hanno arrestato il giovane. panico sul tram a piazza Vittorio Gli agenti, saliti sul tram della linea 5, gli hanno intimato di scoprire il volto. Ma l'immigrato ha opposto un netto ...

