Puglia, didattica a distanza per tutti per contrastare le varianti (Di sabato 20 febbraio 2021) In Puglia tutte le scuole rimarranno chiuse due settimane per rallentare la curva dei contagi: in arrivo l'ordinanza della Regione. Puglia, scuole chiuse per due settimane: in arrivo l’ordinanza di Emiliano su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 20 febbraio 2021) Intutte le scuole rimarranno chiuse due settimane per rallentare la curva dei contagi: in arrivo l'ordinanza della Regione., scuole chiuse per due settimane: in arrivo l’ordinanza di Emiliano su Notizie.it.

ardovig : RT @Ilikepuglia: Scuola, in Puglia verso la didattica a distanza al 100%. Emiliano: 'Dobbiamo vaccinare tutto il personale' - Ilikepuglia : Scuola, in Puglia verso la didattica a distanza al 100%. Emiliano: 'Dobbiamo vaccinare tutto il personale'… - Trmtv : Scuola, la Puglia verso la didattica digitale integrata per tutti gli alunni e studenti - princigallomich : PUGLIA – SCUOLA, EMILIANO ANNUNCIA ORDINANZA: “DIDATTICA A DISTANZA PER DARCI IL TEMPO DI VACCINARE TUTTI. VARIANTE… - infoitinterno : Scuola in Puglia, verso la nuova ordinanza: didattica a distanza fino al 5 marzo, obiettivo vaccinare il personale -