Pioli | «Saremo più forti delle ultime due gare Andremo in campo per vincere» 

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Inter. Pioli ha esordito ricordando la morte di Bellugi. «Ci tenevo a fare le mie più sentite condoglianze ai familiari». Come avrebbe preparato il derby il suo idolo Tex Willer? «Con testa fredda e cuore caldo, con lucidità e determinazione». Sulla presenza dei tifosi della Curva a Milanello: «I tifosi sono speciali, è un dispiacere enorme non poter giocare con un San Siro stracolmo di tifosi, ma sono vicini e ci danno sostegno e forza. Ho apprezzato anche l'iniziativa del derby together dei biglietti virtuali, spero sia l'ultimo derby senza tifosi». Ha sognato questo derby al vertice? «Ho sempre creduto nell'ambizione di questo club, domani giochiamo un derby che non si vedeva da tempo, con una classifica importante. Siamo vogliosi».

