Napoli, sul web i tifosi invocano Walter Mazzarri: “Prendiamolo subito” (Di sabato 20 febbraio 2021) Le ultime prestazioni della squadra di Rino Gattuso hanno deluso non solo i tifosi ma anche il presidente Aurelio De Laurentiis, il quale, nelle scorse settimane, avrebbe contattato diversi allenatori per sondare la loro disponibilità. La squadra sembra assente e le colpe stanno ricadendo sull’allenatore partenopeo. Gattuso, in ogni caso, non si scoraggia e continua L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 20 febbraio 2021) Le ultime prestazioni della squadra di Rino Gattuso hanno deluso non solo ima anche il presidente Aurelio De Laurentiis, il quale, nelle scorse settimane, avrebbe contattato diversi allenatori per sondare la loro disponibilità. La squadra sembra assente e le colpe stanno ricadendo sull’allenatore partenopeo. Gattuso, in ogni caso, non si scoraggia e continua L'articolo

sechesi : Lozano che al 95', su una gamba sola, è lì a spazzarla nonostante il dolore sia tale da urlare ancor prima che il p… - capuanogio : L'immagine di #Paratici e #Nedevd che protestano in tribuna a #Napoli non è il massimo per un club come la… - corrmezzogiorno : #Napoli Raffaele Cutolo, niente funerali Ma scoppia polemica sul divieto - lucaciarrocca : RT @emibrancaccio: Autobus Napoli-Benevento stracolmo, come la stragrande maggioranza dei mezzi pubblici sul territorio nazionale in ora di… - Soverato : Conversazione da remoto con il prof. Giuseppe Caridi sul tema “Gli Aragonesi di Napoli” -