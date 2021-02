Locale chiuso ma all’interno si festeggia una laurea: intervento della Finanza (Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPagani (Sa) – Malgrado le restrizioni imposte dall’emergenza epidemiologica, c’è chi non rinuncia a celebrare le occasioni importanti con parenti ed amici. E’ accaduto nei giorni scorsi a Pagani (SA), dove i Finanzieri del Comando Provinciale di Salerno sono intervenuti a chiudere una pizzeria, perché era in corso una festa di laurea. I Baschi Verdi della Compagnia di Scafati, durante un normale servizio di controllo per il rispetto delle misure “anti-Covid”, sono stati infatti attirati dal trambusto che proveniva dall’esercizio commerciale nella periferia della cittadina dell’Agro. Dall’esterno, in effetti, il Locale sembrava chiuso, ma il volume della musica e le voci dall’interno hanno spinto i militari ad entrare, scoprendo così addobbi, ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPagani (Sa) – Malgrado le restrizioni imposte dall’emergenza epidemiologica, c’è chi non rinuncia a celebrare le occasioni importanti con parenti ed amici. E’ accaduto nei giorni scorsi a Pagani (SA), dove i Finanzieri del Comando Provinciale di Salerno sono intervenuti a chiudere una pizzeria, perché era in corso una festa di. I Baschi VerdiCompagnia di Scafati, durante un normale servizio di controllo per il rispetto delle misure “anti-Covid”, sono stati infatti attirati dal trambusto che proveniva dall’esercizio commerciale nella periferiacittadina dell’Agro. Dall’esterno, in effetti, ilsembrava, ma il volumemusica e le voci dhanno spinto i militari ad entrare, scoprendo così addobbi, ...

