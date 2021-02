LIVE Brady-Osaka 4-6 1-4, Finale Australian Open in DIRETTA: la nipponica spreca la palla del 5-0 (Di sabato 20 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BREAK Brady, 4-1! Va in rete il rovescio della Osaka, l’americana è ancora viva ma deve recuperare un altro break 40-A Bel rovescio in recupero della Brady 40-40 Fuori il back lungolinea della statunitense 40-A Una steccata di dritto della Brady la aiuta paradossalmente, facendo perdere il ritmo alla Osaka! palla break per lei 40-40 E la Brady risponde con un dritto incrociato di ottima fattura! Si va ai vantaggi 40-30 Stupendo il rovescio della Osaka dal centro del campo, che lascia di sasso l’avversaria! palla del 5-0 30-30 Oramai l’americana colpisce a tutto braccio, mette in angolo l’avversaria e si conquista il punto 30-15 Prova a forzare la risposta la ... Leggi su oasport (Di sabato 20 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABREAK, 4-1! Va in rete il rovescio della, l’americana è ancora viva ma deve recuperare un altro break 40-A Bel rovescio in recupero della40-40 Fuori il back lungolinea della statunitense 40-A Una steccata di dritto dellala aiuta paradossalmente, facendo perdere il ritmo allabreak per lei 40-40 E larisponde con un dritto incrociato di ottima fattura! Si va ai vantaggi 40-30 Stupendo il rovescio delladal centro del campo, che lascia di sasso l’avversaria!del 5-0 30-30 Oramai l’americana colpisce a tutto braccio, mette in angolo l’avversaria e si conquista il punto 30-15 Prova a forzare la risposta la ...

