Calcio: Sassuolo Bologna finisce 1-1 (Di sabato 20 febbraio 2021) Milano, 20 feb. (Adnkronos) - finisce in parità lo scontro tra Sassuolo e Bologna nella partita giocata questa sera. Al gol di Soriano al 17° che ha portato in vantaggio i rossoblù, ha replicato al 52° Caputo per il Sassuolo. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 febbraio 2021) Milano, 20 feb. (Adnkronos) -in parità lo scontro tranella partita giocata questa sera. Al gol di Soriano al 17° che ha portato in vantaggio i rossoblù, ha replicato al 52° Caputo per il

GuidoPiano9 : @ilciccio67 @kinggian69 Le critiche non si negano. E quest'anno sembra non ingranare. Certo è esistito un 5 maggi… - tuttosport : #SassuoloBologna 1-1: #Soriano e #Caputo, #Mihajlovic regge in dieci ??? - Eurosport_IT : Termina con un pareggio il derby emiliano tra Sassuolo e Bologna ??? #SerieA | #SassuoloBologna - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Sassuolo-Bologna 1-1, Mihajlovic e De Zerbi si dividono la posta in palio - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Sassuolo-Bologna 1-1, Mihajlovic e De Zerbi si dividono la posta in palio -