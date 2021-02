Barcellona | Koeman | «Possiamo passare in Champions | siamo in lizza»

(Di sabato 20 febbraio 2021) Ronaldnon si arrende dopo la disfatta inLeague contro il Psg: ecco le parole del tecnico delRonaldcrede nel passaggio ai quarti di finale diLeague nonostante la sconfitta per 1-4 contro il Psg al Camp Nou. Ecco le sue parole. «ancora inper tutte e tre le competizioni. Lasi è fatta difficile, maancorail turno, così comerimontare in Copa del Rey. Non sono così negativo, noiil». Leggi su Calcionews24.com

ItaSportPress : Barcellona, sentite Koeman: 'Ko contro il Psg? Non è finito il mondo, possiamo ancora passare il turno' -… - CapitanBergomi : RT @sportface2016: #Barcellona, le parole di #Koeman: 'Psg? Possiamo ancora passare' - Mediagol : #Barcellona-Cadice, Koeman: 'Con il PSG sconfitta pesante. Obiettivi e lite Piqué-Griezmann? Vi dico tutto'… - sportface2016 : #Barcellona, le parole di #Koeman: 'Psg? Possiamo ancora passare' - StadioSport : Dalla Spagna: Allegri verso il Barcellona: Il Barcellona ha individuato in Massimiliano Allegri la figura opportuna… -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Koeman

Calcio News 24

...ha scelto di non privarsene. Come detto era stata di 40 milioni l'offerta dei tedeschi ma la giovane età di Pedri e la necessità di rifondare in parte la squadra hanno portato ila ...Commenta per primo Ilè a caccia di un nuovo nove e tra i candidati ci sono anche le stelle dell'Inter: come riferisce Mundo Deportivo infatti,apprezza Romelu Lukaku , mentre la dirigenza rilancia il ...Ronald Koeman non si arrende dopo la disfatta in Champions League contro il Psg: ecco le parole del tecnico del Barcellona ...Mi auguro che possiamo uscirne più forti”. Queste le dichiarazioni del tecnico del Barcellona Ronald Koeman che torna a parlare della dura sconfitta subita contro il Psg nell’andata degli ottavi di ...