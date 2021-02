Variante inglese, brasiliana e sudafricana: come cambia il Covid, sintomi e diffusione (Di venerdì 19 febbraio 2021) Variante inglese, sudafricana e brasiliana , che differenza c'è, cosa dobbiamo temere, e dove sono disseminate in Italia queste nuove versioni del Covid ? Questi virus respiratori a Rna messaggero ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021), che differenza c'è, cosa dobbiamo temere, e dove sono disseminate in Italia queste nuove versioni del? Questi virus respiratori a Rna messaggero ...

LegaSalvini : GALLI SMENTITO DAL SUO OSPEDALE: “NON È VERO CHE ABBIAMO TERAPIE INVASE DA VARIANTE INGLESE” - RobertoBurioni : La 'variante inglese' (B.1.1.7) è purtroppo più contagiosa. Alcuni dati preliminari la indicano anche come più 'pat… - RobertoBurioni : Nel Regno Unito sono in un momento difficile a causa della contagiosissima 'variante inglese'. Ma stanno vaccinando… - adriespo : @MassimoGalli51 Che diavolo significa 'bizzarro'? Magari cerca di capire perché hai questo alto tasso di variante i… - AnnaMariaPes1 : RT @RobertoBurioni: Varianti: come ho ripetuto più volte nessuna variante è pericolosa fino a prova contraria. Per la variante B.1.1.7 (ing… -