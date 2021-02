Uomini e Donne 19 febbraio: le anticipazioni di oggi del Trono Over e del Trono Classico (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sophie sceglie, il momento è arrivato. Il fatidico appuntamento era atteso ieri, ma è slittato all’ultimo giorno della settimana. Uomini e Donne saluta un’altra tronista e l’arrivo di un nuovo amore, forse. Perché come noto il corteggiatore scelto ha la facoltà di rifiutare l’invito del tronista a uscire insieme dallo studio. Sarà il caso di Sophie? La risposta è attesa per oggi pomeriggio, sempre alla solita ora: 14 e 45, su Canale 5. Sono rimasti in due: Matteo Ranieri e Giorgio Di Bonaventura, molto diversi tra loro ma capaci comunque di catturare l’interesse della giovane tronista, appena 19 anni, ma sicura delle sue emozioni. Matteo intrOverso e pacato, Giorgio sicuro di sé e quasi sfrontato. Chi di loro uscirà con Sophie? E’ la domanda che si stanno facendo tutti i fan di Uomini e ... Leggi su italiasera (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sophie sceglie, il momento è arrivato. Il fatidico appuntamento era atteso ieri, ma è slittato all’ultimo giorno della settimana.saluta un’altra tronista e l’arrivo di un nuovo amore, forse. Perché come noto il corteggiatore scelto ha la facoltà di rifiutare l’invito del tronista a uscire insieme dallo studio. Sarà il caso di Sophie? La risposta è attesa perpomeriggio, sempre alla solita ora: 14 e 45, su Canale 5. Sono rimasti in due: Matteo Ranieri e Giorgio Di Bonaventura, molto diversi tra loro ma capaci comunque di catturare l’interesse della giovane tronista, appena 19 anni, ma sicura delle sue emozioni. Matteo intrso e pacato, Giorgio sicuro di sé e quasi sfrontato. Chi di loro uscirà con Sophie? E’ la domanda che si stanno facendo tutti i fan die ...

