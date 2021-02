Ultime Notizie Roma del 19-02-2021 ore 11 | 10

(Di venerdì 19 febbraio 2021)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio anche la camera da la fiducia al Governo draghi 535 voti a favore 56 contrari 5 astenuti e si spacca il MoVimento 5 Stelle 16 no 4 l’estensione oltre 14 assistenti di Maio sottolinea alla fiducia fosse sostenuto anche dagli scritti oggi la riunione del comitato dei probiviri pentastellati sul tavolo la decisione sulle espulsioni dal movimento dei parlamentari che hanno votato contro draghi a te Sì oggi anche sul covid dell’istituto superiore di sanità che decreteranno i prossimi colori delle regioni mezza Italia rischia l’arancione da domenica rosso l’Abruzzo mentre la Val d’Aosta avrebbe i numeri per diventare la prima regione Bianca il tasso di possibilità Nazionale risale al 4,8 altri 347 decessi il fai da te delle regioni sui vaccini la procura di Perugia Invia in ...

fanpage : L'operatore, vaccinato anche con la seconda dose, è risultato positivo alla #variantebrasiliana - fanpage : Oltre 9mila casi di #Covid in Germania nelle ultime 24 ore - fanpage : Nei 5 Stelle circa 30 dissidenti: 16 votano contro fiducia a Draghi, 4 astenuti e 11 assenti - tempostretto : Un nuovo articolo: (Messina. Sequestrati due immobili a Paolo Aloisio, del clan di Giostra) è stato pubblicato su:… - Bianca34874951 : RT @fanpage: Oltre 9mila casi di #Covid in Germania nelle ultime 24 ore -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie

'Ci saranno nuove varianti Covid, sono un fenomeno naturale', avverte Stefania Salmaso , epidemiologa dell'Aie, l'Associazione italiana di epidemiologia, ospite di 'Agorà' su RaiTre. E sull'ipotesi ...Da oggi senatori e deputati anti - proporranno un coordinamento unico. Al Senato i 15 che hanno detto no all'esecutivo guidato dall'ex numero uno della Bce stanno provando a prendersi, tramite il ...(Adnkronos) - Tiziana, come lui, si è ammalata di Covid, ma ha sviluppato solo la forma gastrointenstinale. 'Ancora non mi spiego come ...Il team principal AlphaTauri elogia il lavoro di ottimizzazione svolto dai tecnici diretti da Jody Eggington: il manager austriaco è molto fiducioso per quello che potranno fare Gasly e Tsunoda con la ...