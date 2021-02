Ufficiale | il Piemonte resta zona gialla

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Il. A confermare il colore della regione il report settimanale del Ministero della Salute che non varia rispetto a sette giorni fa la posizione del. Infatti, secondo i dati la pressione ospedaliera continua a scendere, con l’occupazione delle terapie intensive al 22% e quella dei posti ordinari al 33%. Anche l’Rt, seppur cresciuto leggermente rispetto alla scorsa settimana,sotto la soglia di allerta (quello puntuale si attesta a 0.96 e quello medio a 0.98). Soddisfatto il presidente della Regione Alberto Cirio: “Sono segnali importanti e non smetterò di ripeterlo: non dobbiamo abbassare il livello di attenzione e continuare a essere prudenti. Ma dico anche che è assurdo che sia venerdì pomeriggio e che i cittadini ...

Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, dopo la conferma ufficiale del Piemonte in zona gialla (per l'emergenza Covid) per la prossima settimana ...