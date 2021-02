Traffico Roma del 19-02-2021 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 19 febbraio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazioneregolare dopo i pesanti disagi di questa mattina sono intero tratto della Grande Raccordo Anulare si viaggia senza difficoltà anche su tutto il percorso della tangenziale est con l’eccezione dei rallentamenti nei prossimi ta delle bivio A24 verso San Giovanni più trafficate invece la galleria Giovanni XXIII via della Pineta Sacchetti verso Boccea sempre prudenza sull’ultimo tratto dell’autostrada-fiumicino Dov’è la circolazione subisce maggiori rallentamenti in prossimità dei lavori via Isacco Newton ponte della Magliana in direzione dell’EUR ricordiamo chiusa fino al 8 aprile salvo modifiche via Torrevecchia tra via Cesare Lombroso e via Moneglia in tutte e due le direzioni in questo caso sono in Corso interventi di manutenzione alle condotte fognarie e domani ...