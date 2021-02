Tensione in Vaticano | il “prete rosso” disobbedisce a Papa Francesco e i catto-dem lo difendono

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Continua ad essere una spina nel fianco della Chiesa diil “guru” Enzo Bianchi, monaco laico fondatore in una cascina a Bose, frazione di Magnano (Biella), di una comunità monastica ecumenica. Inc’è. Il ragioniere 77enne (non è sacerdote che nel 1965 terminava gli studi per dedicarsi alla sua comunità torna al centro delle cronache. È di ieri la nota della comunità che «con profonda amarezza» ha «dovuto prendere atto che fratel Enzo» ha disubbidito ancora al decreto del, emanato con placet di, che gli intimava di lasciare la comunità da lui fondata e lo faceva decadere da ogni incarico”. Ci informa la Verità dell’accaduto. Il decreto, firmato dal Segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin, gli era stato ...

L'ex priore di Bose era stato chiamato a lasciare definitivamente la sua Comunità, entro mercoledì 17 febbraio (frate, ndr) Enzo non si è recato a Cellole nei tempi indicatigli dal Decreto del Delegat