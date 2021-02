Stramaccioni | «Inter favorita nel derby e nella corsa scudetto»

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Andreaha puntato tutto sull’sia per ilche per laalloAndrea, ex allenatore dell’, ha rilasciato un’vista a La Gazzetta dello Sport dove ha parlato deldi domenica e dellaal titolo.PRIMA – «Il sorpasso aumenta molto la pressione sui rossoneri perché in caso di sconfitta sarebbe un colpo durissimo alle ambizioni di vertice, mentalmente più che a livello di classifica. L’Europa League giocandosi di giovedì è sempre un potenziale fattore per la gara successiva, ma allo stesso tempo il Milan ha avuto l’occasione di ‘tornare a vincere’ prima di giocare il. E comunque Pioli a Belgrado ha risparmiato ...

passione_inter : Stramaccioni: 'Inter favorita per lo scudetto, quanti ricordi nei derby. Eriksen? Serviva solo tempo' -… - sportli26181512 : Stramaccioni: 'Inter favorita anche per lo scudetto. Ma occhio a Ibra l'alieno': Stramaccioni: 'Inter favorita anch… - Alessio95983803 : @LolloSigno91 @drezzoni @Kataklinsmann ma, vuoi confrontare l'Inter del triplete con questa formazione della Juvent… - vincentroger : @TariboW81 @Divino_2 Io da Juve-Inter 1-3 con Stramaccioni ?? - LuigiBevilacq17 : RT @emmeemme__: Chiambretti chiede chi fosse l'allenatore dell'Inter del 2014 Risposte: Spalletti, Stramaccioni, Trapattoni, Mourinho Maz… -

Ultime Notizie dalla rete : Stramaccioni Inter

La Gazzetta dello Sport

Andreaha puntato tutto sull'sia per il derby che per la corsa allo scudetto Andrea, ex allenatore dell', ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha parlato del derby di domenica e della corsa al titolo.PRIMA - "Il sorpasso aumenta molto ...Il derby più bello all'esordio, un bilancio di due successi e un pareggio, l'impresa in casa della Juve, dopo aver vinto la Champions baby (Youth League). Andreaall'è rimasto poco più di una stagione tra il marzo 2012 e il 2013, ma ha lasciato il segno. Il tecnico romano inquadra Milan -, la supersfida di domenica in cui le milanesi ..."Eriksen deve giocare sempre, il derby si decide in mezzo al campo. Lukaku fondamentale per tutta la manovra, Zlatan uomo da match point".L’ex tecnico nerazzurro: “Il popolo interista merita queste soddisfazioni e vincere domenica significherebbe tornare a far sognare tutti dopo anni” Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell’Inter, si è ...