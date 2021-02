Sottosegretari | la crisi 5Stelle blocca le nomine | più che Draghi | ci vorrebbe Mandrake

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Più di, ci. Il timore, infatti, è che neppure un premier all’altezza come l’attuale riuscirà in breve tempo a trovare la quadra sulledei. A cominciare dai tempi. Gli ottimisti davano per pronta la squadra già in questo fine settimane. Ma sono stati subito smentiti dai partiti che hanno preso tempo fino a lunedì, con possibilità di ulteriore slittamento. Un tirare a campare che stride fortemente con il drammatico appello di Mattarella a fare presto e a convergere su un nome esterno alle liturgie di Palazzo. Salvo poi ritrovarsi ad annaspare tra veti, proroghe, sospensioni, e quindi tra quelle stesse liturgie evidentemente rientrate dalla finestra. L’esodo dei grillini complica i conteggi A frenare la corsa alle– e non è una novità ...