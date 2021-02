“Si vede tutto” Anna Tatangelo pubblica un post sui social e lascia i fan a bocca aperta. Il video (Di venerdì 19 febbraio 2021) Anna Tatangelo, donna dai mille volti e dai mille look, ci ha abituati ormai ai suoi cambiamenti, in ultimo il suo capello biondo che la discosta un po’ dalla classica bellezza mora mediterranea che eravamo abituati a vedere, ma resta sempre bellissima. Dopo la fine della sua storia con Gigi D’Alessio, di cui ha detto: Siamo rimasti in ottimi rapporti. Gigi è un pilastro importante della mia vita e lo rimarrà sempre. È il padre di mio figlio. Abbiamo mantenuto un bellissimo rapporto: io ci sarò sempre per lui e lui ci sarà sempre per me. È giusto che sia così. Ci siamo dati tanto negli anni, questo non si può dimenticare. Anzi questo va detto e riconosciuto più volte si è cercato di capire se nella sua vita sia entrato un nuovo amore. Ma Anna ha sempre giocato con i suoi fan, soprattutto ... Leggi su viaggiarealverde (Di venerdì 19 febbraio 2021), donna dai mille volti e dai mille look, ci ha abituati ormai ai suoi cambiamenti, in ultimo il suo capello biondo che la discosta un po’ dalla classica bellezza mora mediterranea che eravamo abituati are, ma resta sempre bellissima. Dopo la fine della sua storia con Gigi D’Alessio, di cui ha detto: Siamo rimasti in ottimi rapporti. Gigi è un pilastro importante della mia vita e lo rimarrà sempre. È il padre di mio figlio. Abbiamo mantenuto un bellissimo rapporto: io ci sarò sempre per lui e lui ci sarà sempre per me. È giusto che sia così. Ci siamo dati tanto negli anni, questo non si può dimenticare. Anzi questo va detto e riconosciuto più volte si è cercato di capire se nella sua vita sia entrato un nuovo amore. Maha sempre giocato con i suoi fan, soprat...

CatalfoNunzia : La Corte dei Conti ha registrato il decreto del @MinLavoro che permette alle imprese di accedere al… - Dade_Maglio : RT @gzibordi: questo è l'ex numero 2 della LePen, che ora ha fondato un altro partito in Francia. Come si vede è contro il Lockdown e dice… - fragola1996_ : Mamma mia ! nonostante tutto,provo una pena , allucinante giuro, come si vede che hanno voluto distruggerle, anche… - Armando92307384 : @tinapica88 Si vede che la mamma con tutto il rispetto, ha le sue esigenze ?????????????? - valfromrome : @Ted0foro Tutto molto complicato. E cmq un amministrativo che vede pazienti, o l'infermiere o ilmedico e magari c'è… -