Serie A, oggi continua la 23a giornata. Il programma (Di sabato 20 febbraio 2021) oggi continua la 23esima giornata di Serie A con tre partite, dopo le gare di ieri, Fiorentina-Spezia 3-0 e Cagliari-Torino 0-1. Questo il programma completo: VENERDI' 19 FEBBRAIO Fiorentina-Spezia 3-0 Cagliari-Torino 0-1 SABATO 20 FEBBRAIO Lazio-Sampdoria alle 15.00 Genoa-Verona alle 18.00 Sassuolo-Bologna alle 20.45 DOMENICA 21 FEBBRAIO Parma-Udinese alle 12.30 Milan-Inter alle 15.00 Atalanta-Napoli alle 18.00 Benevento-Roma alle 20.45 LUNEDÌ 22 FEBBRAIO Juventus-Crotone alle 20.45 Foto: Logo Serie A L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

