Olio su strada all’ingresso della zona industriale di Buccino | traffico in tilt

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Ha perso il controllo del veicolo, a causapresenza disull’asfalto, il conducente di un camion che è finito fuori, lungo il tratto viario che collega la S.P. 407 con l’ingressodi, mandando intutto ilveicolare dei mezzi pensanti nell’area. Fermo sulla carreggiata che conduce alla, il mezzo pesante è rimasto bloccato per la presenza didi motore sullache ha mandato inl’interoviario in entrata ed in uscita dalla...