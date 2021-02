Le probabili formazioni di Lazio-Sampdoria

Leggi su webmagazine24

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Archiviata la brutta sconfitta contro l’Inter di Antonio Conte, Simone Inzaghi è pronto ad affrontare tra le mura casalinghe, ladi Claudio Ranieri. Partita davvero molto delicata, sia per quanto riguarda la classifica che per il prossimo impegno dei biancocelesti, il match di Champions League contro il Bayern Monaco. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Maran: ecco cosa serve battere la Samp Scommesse Calcio: i nostri pronostici per oggi– Napoli: quattro ballottaggi Serie A rinviate tre partite-Bologna: si scaldano Silva e Hickey Torino-: torna Belotti, gli assenti ...