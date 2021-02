GF Vip | salta la puntata finale con la reunion dei concorrenti | Alfonso Signorini si è rifiutato

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Convenzionalmente, dopo la fine del GF Vip, si dà luogo ad unacon ladi tutti i partecipanti dell’edizione in questione. In tale occasione si ripercorrono un po’ le tappe di tutta l’esperienza vissuta nei mesi precedenti. Ad ogni modo, quest’anno questo evento non si verificherà. A svelare tale informazione è stato direttamenteattraverso l’ultimadi Casa Chi. Il conduttore, infatti, pare si siadi dare luogo all’evento.ladel GF Vip Lunedì 1 marzo andrà in onda ladel Grande Fratello Vip in cui scopriremo chi sarà il vincitore di questa interminabile quinta edizione. I finalisti certi, almeno per il momento, ...