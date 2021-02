Genova, negoziante accoltellata in centro (Di venerdì 19 febbraio 2021) accoltellata a morte nel suo negozio in pieno centro a Genova. La 70enne è deceduta in seguito a un’aggressione avvenuta questa sera nel suo negozio di calzature in via Colombo. E’ successo poco prima dell’ora di chiusura. Da quanto si apprende la donna è morta nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118, in seguito alle ferite riportate. Dalle prime informazioni la donna sarebbe stata ferita a morte da un uomo con un coltello. Sul posto polizia e i carabinieri, che hanno chiuso con il nastro il tratto di strada davanti al negozio, impedendo l’accesso all’area. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 19 febbraio 2021)a morte nel suo negozio in pieno. La 70enne è deceduta in seguito a un’aggressione avvenuta questa sera nel suo negozio di calzature in via Colombo. E’ successo poco prima dell’ora di chiusura. Da quanto si apprende la donna è morta nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118, in seguito alle ferite riportate. Dalle prime informazioni la donna sarebbe stata ferita a morte da un uomo con un coltello. Sul posto polizia e i carabinieri, che hanno chiuso con il nastro il tratto di strada davanti al negozio, impedendo l’accesso all’area. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

