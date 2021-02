Francesco Facchinetti, la “vendetta” è servita: dopo mesi ci è riuscito (Di venerdì 19 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Francesco Facchinetti è riuscito a compiere la sua “vendetta” personale: dopo mesi e mesi di silenzio, adesso può parlare. Francesco Facchinetti dopo mesi e mesi è riuscito a prendersi la propria “vendetta” personale, chiaramente in tono scherzoso, nei confronti di un componente della propria famiglia davvero molto particolare. Di chi stiamo parlando? Il soggetto in Leggi su youmovies (Di venerdì 19 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.a compiere la sua “” personale:di silenzio, adesso può parlare.a prendersi la propria “” personale, chiaramente in tono scherzoso, nei confronti di un componente della propria famiglia davvero molto particolare. Di chi stiamo parlando? Il soggetto in

Lakers8811 : @_enz29 Amadeus vicepresidente e Francesco Facchinetti direttore generale - sftagust : la canzone del capitano di Francesco Facchinetti - RitaC70 : Francesco Facchinetti, attimi di paura per i suoi figli - thedoctordonnna : Credo di aver urtato in stazione centrale a Milano Gianni Morandi ma non lo saprò mai se me lo sono sognata o era l… - shamele65206775 : @messyygurl Il primo nome che mi viene in mente è Francesco Facchinetti che proprio una settimana fa ha fatto delle storie a suo favore -