Fiorentina-Spezia, Pradé: “Castrovilli out per scelta tecnica, Kokorin non al 100%. Classifica? Ecco cosa volevamo” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Quando i migliori mancano la squadra non è migliore, e Ribery è un riferimento anche al di fuori dal campo. C'è amarezza e delusione, non pensavamo di ritrovarci con questa Classifica ma ora dobbiamo combattereA pochi minuti dall'inizio del match Fiorentina-Spezia, il DS viola, Daniele Pradè, intervistato ai microfoni del format "Sky Sport" prima della gara del "Franchi", ha parlato delle assenze pesanti che condizionano le scelte del tecnico Cesare Prandelli. Di seguito le dichiarazioni del dirigente della società toscana.Castrovilli è in panchina? La scelta è tecnica, ci stanno le rotazioni con i centrocampisti forti che ci sono. Sarà pronto se dovesse subentrare. Come sta Kokorin? Per generosità ha spinto troppo, aveva vecchie cicatrici. Non è al ... Leggi su mediagol (Di venerdì 19 febbraio 2021) Quando i migliori mancano la squadra non è migliore, e Ribery è un riferimento anche al di fuori dal campo. C'è amarezza e delusione, non pensavamo di ritrovarci con questama ora dobbiamo combattereA pochi minuti dall'inizio del match, il DS viola, Daniele Pradè, intervistato ai microfoni del format "Sky Sport" prima della gara del "Franchi", ha parlato delle assenze pesanti che condizionano le scelte del tecnico Cesare Prandelli. Di seguito le dichiarazioni del dirigente della società toscana.è in panchina? La, ci stanno le rotazioni con i centrocampisti forti che ci sono. Sarà pronto se dovesse subentrare. Come sta? Per generosità ha spinto troppo, aveva vecchie cicatrici. Non è al ...

Fiorentinanews : #FiorentinaSpezia 0?-0? 34' Ci prova al volo #Ricci! Gran destro da fuori area e pallone che passa non lontano dal… - GoalItalia : Duro scontro per Marchizza in #FiorentinaSpezia: perde conoscenza e deve uscire in barella, ora è vigile ed è stato… - _Simo95_ : La fiorentina in 32 minuti non ha fatto neanche un tiro in porta contro lo Spezia ahahaha ma come cazzo si fa? - fationix : Martedì e Mercoledì-> Champions. Giovedì -> Europa League. Venerdì -> Fiorentina - Spezia - serieAnews_com : #FiorentinaSpezia, subito l'infortunio 'Ha perso conoscenza, trasportato in ospedale' -