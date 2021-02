Ex Ilva, il Consiglio di Stato respinge la richiesta di sospensiva di ArcelorMittal. Primo incontro al Mise (Di venerdì 19 febbraio 2021) Nuovo round giudiziario nella vicenda ex Ilva. Respinta la richiesta di sospensiva presentata da ArcelorMittal al presidente della quarta sezione del Consiglio di Stato. Nel giorno in cui il caso dello stabilimento siderurgico di Taranto arriva sul tavolo del governo, il Consiglio di Stato rinvia all’11 marzo l’esame della richiesta di sospensiva da parte di ArcelorMittal di spegnere l’area a caldo dello stabilimento di Taranto. L’esame non avverrà in sede monocratica, come richiesto dal gruppo siderurgico, ma in sede collegiale. Ex Ilva, la decisione del Consiglio di Stato Il Consiglio di Stato ha deciso «di ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 19 febbraio 2021) Nuovo round giudiziario nella vicenda ex. Respinta ladipresentata daal presidente della quarta sezione deldi. Nel giorno in cui il caso dello stabilimento siderurgico di Taranto arriva sul tavolo del governo, ildirinvia all’11 marzo l’esame delladida parte didi spegnere l’area a caldo dello stabilimento di Taranto. L’esame non avverrà in sede monocratica, come richiesto dal gruppo siderurgico, ma in sede collegiale. Ex, la decisione deldiIldiha deciso «di ...

