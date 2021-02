Draghi nel solco di Conte. Ma la fiducia dei 5S non sarà a scatola chiusa. Parla Castaldi: “Dispiace per i dissidenti ma il voto degli iscritti per i Cinque Stelle è il Vangelo” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Parola d’ordine: il coraggio. “Senza coraggio, questo governo rischia di rimanere impigliato ancora prima di partire. I cittadini chiedono risposte concrete per il presente, ma anche un disegno chiaro per l’Italia del futuro”, spiega il senatore del Movimento Cinque Stelle e sottosegretario durante il governo Conte2 Gianluca Castaldi. Che ribadisce un concetto centrale per i pentastellati: “Dalle parole di Draghi è evidente che la sua azione proseguirà nel solco di quella del Conte”. E sul futuro del Movimento, il senatore non si scompone: “Soffro per l’unità perduta, ma continueremo a batterci per un’Italia più giusta e più efficiente, meno inquinata e più digitale, con meno disoccupati e più opportunità per i giovani. I nostri obiettivi non cambiano”. Partiamo, però, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 19 febbraio 2021) Parola d’ordine: il coraggio. “Senza coraggio, questo governo rischia di rimanere impigliato ancora prima di partire. I cittadini chiedono risposte concrete per il presente, ma anche un disegno chiaro per l’Italia del futuro”, spiega il senatore del Movimentoe sottosegretario durante il governo2 Gianluca. Che ribadisce un concetto centrale per i pentastellati: “Dalle parole diè evidente che la sua azione proseguirà neldi quella del”. E sul futuro del Movimento, il senatore non si scompone: “Soffro per l’unità perduta, ma continueremo a batterci per un’Italia più giusta e più efficiente, meno inquinata e più digitale, con meno disoccupati e più opportunità per i giovani. I nostri obiettivi non cambiano”. Partiamo, però, ...

