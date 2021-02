Benevento, c’è una rotta da invertire e la Roma non fa sconti (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – invertire la rotta, non che la situazione sia complicata ma indubbiamente qualcosa nel Benevento non sta funzionando come dovrebbe. I numeri non mentono e il presidente Oreste Vigorito aveva sottolineato, nel pre partita di Bologna, di aspettarsi un’inversione di tendenza e un ritorno alla vittoria. Nelle ultime otto giornate, la Strega ha ottenuto appena sei punti, frutto dell’unico successo di Cagliari e di tre pareggi. Troppo poco e non basta come giustificazione il fatto di aver affrontato Milan, Atalanta e Inter, all’appello ci sono anche le sfide con Torino e Sampdoria che, con un pizzico di attenzione in più, i sanniti avrebbero potuto portare a casa. Otto partite che i giallorossi hanno chiuso con almeno un gol al passivo, incassando 19 delle 42 reti totali che collocano ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutila, non che la situazione sia complicata ma indubbiamente qualcosa nelnon sta funzionando come dovrebbe. I numeri non mentono e il presidente Oreste Vigorito aveva sottolineato, nel pre partita di Bologna, di aspettarsi un’inversione di tendenza e un ritorno alla vittoria. Nelle ultime otto giornate, la Strega ha ottenuto appena sei punti, frutto dell’unico successo di Cagliari e di tre pareggi. Troppo poco e non basta come giustificazione il fatto di aver affrontato Milan, Atalanta e Inter, all’appello ci sono anche le sfide con Torino e Sampdoria che, con un pizzico di attenzione in più, i sanniti avrebbero potuto portare a casa. Otto partite che i giallorossi hanno chiuso con almeno un gol al passivo, incassando 19 delle 42 reti totali che collocano ...

