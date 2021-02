Walter Zenga, l’ex moglie Elvira lo difende: “E’ stato un padre affettuoso” (Di giovedì 18 febbraio 2021) La prima moglie di Walter Zenga, Elvira Carfagna difende l’ex calciatore dalle accuse dei figli Andrea e Nicolò. Nelle ultime settimane la vita privata di Walter Zenga è stata messa in pubblica piazza dai figli Andrea e Nicolò. I due, frutto dell’amore tra l’ex calciatore e la conduttrice Roberta Termali, hanno accusato il padre di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 18 febbraio 2021) La primadiCarfagnacalciatore dalle accuse dei figli Andrea e Nicolò. Nelle ultime settimane la vita privata diè stata messa in pubblica piazza dai figli Andrea e Nicolò. I due, frutto dell’amore tracalciatore e la conduttrice Roberta Termali, hanno accusato ildi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

GrandeFratello : È tempo di “reunion” famigliare nella Casa #GFVIP: Walter Zenga incontra entrambi i figli Andrea e Nicoló per un de… - questoequello : @ValerioMalvezzi Cioè l'hanno fatta interloquire di queste cose con una soubrettina ex di Walter Zenga? Incredibile... - unfilmdiserieB : io ancora sconvolta dal fatto che avete salvato un comodino arrugginito e una leghista omofoba per buttare fuori MT… - AndreArmageddon : Il vero spirito derby, Nicola Berti che provoca prima ancora dell’inizio, e niente saluto. Interisti veri come Walt… - DryIce23 : @ScleriJumps Lui è il figlio di Walter Zenga ?? -