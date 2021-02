Tamponi Lazio, la Procura di Avellino chiede l’esame del Dna per Immobile, Strakosha e Leiva (Di giovedì 18 febbraio 2021) La Procura di Avellino ha chiesto l’esame del Dna, attraverso il prelievo salivare di tre calciatori della Lazio. Si tratta dei possibili positivi in casa biancoceleste a Novembre, ovvero Ciro Immobile, Lucas Leiva e Strakosha. E’ stato già nominato il perito dal Gip e si tratta della dottoressa Paola Salvatore dell’università Federico II di Napoli. Si procederà entro il 15-20 marzo nella data utile che verrà concordata dal Tribunale con i giocatori della Lazio. I PM guidati dal sostituto Procuratore Enzo D’Onofrio (lo stesso che aveva indagato Lotito per il caso Iodice), cercano un ulteriore riscontro, un’altra prova per convincersi del fatto che in effetti i Tamponi negativi di Immobile, ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ladiha chiestodel Dna, attraverso il prelievo salivare di tre calciatori della. Si tratta dei possibili positivi in casa biancoceleste a Novembre, ovvero Ciro, Lucas. E’ stato già nominato il perito dal Gip e si tratta della dottoressa Paola Salvatore dell’università Federico II di Napoli. Si procederà entro il 15-20 marzo nella data utile che verrà concordata dal Tribunale con i giocatori della. I PM guidati dal sostitutotore Enzo D’Onofrio (lo stesso che aveva indagato Lotito per il caso Iodice), cercano un ulteriore riscontro, un’altra prova per convincersi del fatto che in effetti inegativi di, ...

