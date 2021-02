Tabellone femminile Australian Open 2021 | risultati e aggiornamenti Osaka e Brady volano in Finale!

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Signore e signori, ci siamo. Da oggi si farà sul serio e neldegli, primo Slam del tennis di quest’anno, il tema è uno: incertezza. La 95ma edizione del Major oceanico è accompagnata dal punto di domanda perché nel“rosa” non vi è “la giocatrice” e “la candidata numero uno” per aggiudicarsi il titoloo. Di seguito idelin aggiornamento.FINALE(JPN) (3)-(USA) (22) SEMIFINALI Parte alta Muchova (CZE) (25)-(USA) (22) 4-6 6-3 4-6 Parte ...

E Marta lo è sin dalle qualificazioni mattutine, quando acciuffa il piazzamento nela ... Bassino riporta l'Italiasul gradino più alto del podio iridato 24 anni dopo il successo di ...Insomma, non sarà una partita come le altre, infilata in uno Slam che nelha visto tanta America farsi avanti, e con un risvolto statistico che fornisce una misura della grandezza ...E' la giapponese Naomi Osaka la prima finalista del tabellone femminile degli Australian Open 2021. La n.3 del mondo ha sconfitto in 1 ora e 16 minuti di partita l'americana Serena Williams (n.11 WTA) ...Con grande entusiasmo sia dell’AIBVC, sia degli stessi atleti, vogliosi di tornare quanto prima a schiacciare sulla sabbia e soprattutto a confrontarsi sul campo nelle competizioni che contano, ecco i ...