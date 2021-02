Stiamo portando microbi su Marte? (Di giovedì 18 febbraio 2021) È possibile che, nel corso dei viaggi spaziali, seminiamo batteri o altri microrganismi nell’universo? Per esempio, nelle missioni dirette sulla Luna o su Marte, come quella del rover Perseverance? Non possiamo escluderlo, ma le agenzie spaziali durante la preparazione delle sonde dirette nello spazio fanno di tutto affinché questo non succeda. Nel video qui sopra, la risposta di una vera esperta del settore, operativa al Jet Propulsion Laboratory della Nasa: lo stesso che ha gestito le attività di Curiosity e che ora è responsabile della missione scientifica di Perseverance. (Credit video: Nasa) Wired. Leggi su wired (Di giovedì 18 febbraio 2021) È possibile che, nel corso dei viaggi spaziali, seminiamo batteri o altri microrganismi nell’universo? Per esempio, nelle missioni dirette sulla Luna o su, come quella del rover Perseverance? Non possiamo escluderlo, ma le agenzie spaziali durante la preparazione delle sonde dirette nello spazio fanno di tutto affinché questo non succeda. Nel video qui sopra, la risposta di una vera esperta del settore, operativa al Jet Propulsion Laboratory della Nasa: lo stesso che ha gestito le attività di Curiosity e che ora è responsabile della missione scientifica di Perseverance. (Credit video: Nasa) Wired.

Come si preparano le missioni scientifiche dirette nello spazio perché le sonde non servano da diffusori di microbi in ambiente extraterrestre, in un video È possibile che, nel corso dei viaggi

