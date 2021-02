Serie A | designazioni arbitrali | Milan-Inter tocca a Doveri

(Di giovedì 18 febbraio 2021)A,: sono state rese note le squadre diche scenderanno in campo nella 23a giornata del massimo campionato di calcio italiano. Il “Derby della Madonnina”sarà affidato a, mentre Atalanta-Napoli sarà arbitrata da Di Bello. Pairetto dirigerà Benevento-Roma, mentre Orsato fischierà nel delicato scontro salvezza che vedrà opposte Torino e Cagliari. Sarà Massa, invece, il direttore di gara di Lazio-Sampdoria. Ecco il quadro completo con assistenti, quarto uomo, Var ed Avar per il turno diA che comincerà domani sera con Fiorentina-Spezia:A,: ecco il turno completo Atalanta – Napoli: Di BelloMeli – CecconiIV: ...

La Serie A arriva alla sua 23ª giornata, con un turno più "spezzatino" che mai, da venerdì 19 a lunedì 22 febbraio.