Rage 2 e Absolute Drift sono i giochi gratis della settimana su Epic Games Store

(Di giovedì 18 febbraio 2021)questaraddoppia, con ben dueper tutti i suoi utenti:2 e. L'offerta è disponibile da oggi fino al prossimo 25 febbraio, e per far entrare i due titoli nel proprio catalogo personale basterà avere un account attivo sulloonline.2 è stato sviluppato da id Software e Avalanche Studios e pubblicato da Bethesda Softworks: come dice la sinossi stessa del gioco, l'esperienza di id Software con gli sparatutto e la maestria di Avalanche Studios con i mondi aperti si fondono alla perfezione per creare qualcosa che è più di uno sparatutto e più di un gioco a mondo aperto... è "sparatuttolandia". Leggi altro...

tech_gamingit : Absolute Drift e RAGE 2 Gratis nell'Epic Games Store, il prossimo sarà Sunless Sea - oOShinobi777Oo : Absolute Drift e RAGE 2 Gratis nell'Epic Games Store, il prossimo sarà Sunless Sea - giochiscontati : Arrivano Rage 2 e Absolute Drift da riscattare gratuitamente! #Rage2 #AbsoluteDrift #Gratis #Free #EpicStore… - androidworldit : Mica male questa settimana! - svarioken : ?? Su Epic Store, Absolute Drift e Rage 2 gratuiti! ?? LINK: • -

Ultime Notizie dalla rete : Rage Absolute

SmartWorld

Cosa ne pensate dei due titoli regalati quest'oggi dall'Epic Games Store? Proverete prima2 oDrift? Fatecelo sapere con un commento nella sezione dedicata.2 eDrift si aggiungono alla lista di giochi gratuiti rilasciati sullo store di Epic Games, disponibili per tutti dal 18 al 24 febbraio Come ogni giovedì, l' Epic Games Store ha ...Epic Games Store questa settimana raddoppia, con ben due giochi gratis per tutti i suoi utenti: Rage 2 e Absolute Drift.Arrivano in Italia i podcast originali di Spotify, con un esordio d’eccezione: i The Jackal presentano “Tutto Sanremo ma dura di meno“. Il collettivo comico che ha conquistato il web su ogni piattafor ...