Mario Draghi | Combattere la corruzione | deprime l' economia

(Di giovedì 18 febbraio 2021) “Un Paese capace di attrarre investitori deve difendersi dai fenomeni corruttivi, lo deve fare comunque intendiamoci. Questi portano a effetti depressivi sul tessuto economico e sulla libera concorrenza”. Lo dice il premiernella replica al dibattito sulla fiducia alla Camera. Nel medio periodo, per la “ripartenza”, il tema delle piccole e medie imprese “comporta e incrocia internazionalizzazione, accesso al capitale, investimenti, per rafforzare la nostra manifattura e renderla più competitiva. Sostenere l’internazionalizzazione, potenziare il credito imposta per investimenti in ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno e consulenza per la quotazione delle pmi. Dobbiamo estendere il piano di industria 4.0 per favorire e accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e sostenibilità ambientale”, ha detto ...

CottarelliCPI : 'Senza l'Italia non c'è l'Europa. Ma fuori dall'Europa c'è meno Italia. Non c'è sovranità nella solitudine'. Mario Draghi, 17 febbraio 2021. - Palazzo_Chigi : Il testo delle dichiarazioni programmatiche del Presidente Mario Draghi - caritas_milano : «Si è aggravata la povertà. I dati dei centri di ascolto #Caritas, mostrano l’incidenza dei “nuovi poveri” che pass… - mpiacenonaver1 : RT @fanpage: La replica di Mario #Draghi alla #Camera: “Non deve essere trascurata la condizione di coloro che vivono e lavorano nelle carc… - CordaniTeresa : RT @HuertDeAuteuil: - contanti o carta? - nessuno dei due, pago col pensiero di Mario Draghi -

Replica del presidente del Consiglioche oggi ha ascoltato il dibattito generale sulla fiducia senza replicare il discorso fatto ieri in Senato. Si parte dalle Pmi e del nodo della corruzione. Nel medio periodo, per la "...Ore roventi a livello politico in attesa della replica del premieralla Camera per il voto di fiducia . C'è aria di scissione nel M5s e nuove tensioni potrebbero emergere nel corso delle prossime ore, soprattutto in caso di nuovi no alla fiducia tra i ...Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Sulle tutele del made in Italy e la concorrenza sleale, l'impegno del governo è totale". Lo assicura il premier Mario Draghi, nel corso della replica in Aula alla Camera.Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Non dovrà essere trascurata la condizione di tutti coloro che lavorano e vivono nelle carceri, spesso sovraffollate, esposte a rischio e paura del contagio e particolarmen ...