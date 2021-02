Inter, Mandorlini scalda il derby: «Difficile da sbagliare. Barella ricorda Berti» (Di giovedì 18 febbraio 2021) Andrea Mandorlini, ex difensore dell’Inter, parla in vista del derby contro il Milan: ecco le dichiarazioni del tecnico del Padova Andrea Mandorlini, allenatore del Padova ed ex difensore dell’Inter, ha parlato in vista del derby contro il Milan. Le parole a Sky Sport. PER TUTTE LE NOTIZIE SUI NERAZZURRI SEGUITECI SU InterNEWS24 Mandorlini – «L’Inter ha una settimana per preparare la partita, poi per come lo fa Conte troveremo sicuramente una squadra molto carica. Riuscire a distanziare il Milan e accumulare punti sugli avversari è fondamentale: saremo pronti. È un’occasione Difficile da sbagliare e non la sbaglieremo, faccio gli scongiuri del caso ma è troppo importante per l’Inter. ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Andrea, ex difensore dell’, parla in vista delcontro il Milan: ecco le dichiarazioni del tecnico del Padova Andrea, allenatore del Padova ed ex difensore dell’, ha parlato in vista delcontro il Milan. Le parole a Sky Sport. PER TUTTE LE NOTIZIE SUI NERAZZURRI SEGUITECI SUNEWS24– «L’ha una settimana per preparare la partita, poi per come lo fa Conte troveremo sicuramente una squadra molto carica. Riuscire a distanziare il Milan e accumulare punti sugli avversari è fondamentale: saremo pronti. È un’occasionedae non la sbaglieremo, faccio gli scongiuri del caso ma è troppo importante per l’. ...

