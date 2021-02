Il caffè prima dell'esercizio fisico aiuta a bruciare più grassi (Di giovedì 18 febbraio 2021) Siete quelle che una tazzuriella di caffè è sempre concessa, anche prima di correre, fare workout o andare in bici? Fate bene, a maggior ragione prima di uno sforzo fisico, perché la «bottarella» di caffeina serve a sostenere una partenza al massimo delle nostre forze. Ma non solo. Secondo uno studio dell'Università di Granada pubblicato sul Journal of the International Society of Sport Nutrition bere un caffè (molto forte) prima di fare esercizio fisico aumenta notevolmente la combustione dei grassi. Un motivo in più per concedersi la tazzina prima dell'allenamento. Bastano 30 minuti prima La ricerca è stata validata grazie a un campione di 15 uomini ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 18 febbraio 2021) Siete quelle che una tazzuriella diè sempre concessa, anchedi correre, fare workout o andare in bici? Fate bene, a maggior ragionedi uno sforzo, perché la «bottarella» di caffeina serve a sostenere una partenza al massimoe nostre forze. Ma non solo. Secondo uno studio'Università di Granada pubblicato sul Journal of the International Society of Sport Nutrition bere un(molto forte)di fareaumenta notevolmente la combustione dei. Un motivo in più per concedersi la tazzina'allenamento. Bastano 30 minutiLa ricerca è stata validata grazie a un campione di 15 uomini ...

