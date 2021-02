Gf Vip, il cinismo di Zorzi: pur di vincere mette a rischio Stefania Orlando - (Di giovedì 18 febbraio 2021) Francesca Galici Strategia e freddezza sono doti indispensabili in un bravo giocatore, che si ritrovano in Tommaso Zorzi, pronto a tutto per vincere il Gf Vip Il Gf Vip è un gioco e come tale richiede strategia. Tutti quelli che nella Casa vogliono passare come vergini e immacolati agli occhi del pubblico, con i loro proclami di sincerità e lealtà, mentono. D'altronde non può essere diversamente, perché il reality è una gara e uno solo sarà il vincitore. Quelli che dicono di non puntare alla vittoria mentono, ancora. Il Grande Fratello Vip non è un gioco a coppie ma una gara individuale e le amicizie nella Casa sono sempre presunte tali, soprattutto quando si arriva alla fine e il montepremi di 100mila euro è a un tiro di schioppo. Il famoso adagio "mors tua vita mea" non è mai stato così attuale come lo è ora per commentare il ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 18 febbraio 2021) Francesca Galici Strategia e freddezza sono doti indispensabili in un bravo giocatore, che si ritrovano in Tommaso, pronto a tutto peril Gf Vip Il Gf Vip è un gioco e come tale richiede strategia. Tutti quelli che nella Casa vogliono passare come vergini e immacolati agli occhi del pubblico, con i loro proclami di sincerità e lealtà, mentono. D'altronde non può essere diversamente, perché il reality è una gara e uno solo sarà il vincitore. Quelli che dicono di non puntare alla vittoria mentono, ancora. Il Grande Fratello Vip non è un gioco a coppie ma una gara individuale e le amicizie nella Casa sono sempre presunte tali, soprattutto quando si arriva alla fine e il montepremi di 100mila euro è a un tiro di schioppo. Il famoso adagio "mors tua vita mea" non è mai stato così attuale come lo è ora per commentare il ...

